FOO FIGHTERS: neues Album „Concrete And Gold“

„Ich wollte das FOO FIGHTERS-Album mit dem fettesten Sound aller Zeiten machen“, sagt Dave Grohl über „Concrete And Gold“. „Eine gigantische Rock-Platte, aber mit einem Greg-Kurstin-esken Feeling für Melodie und Arrangement… eine MOTÖRHEAD-Version von ‚Sgt. Pepper‘… oder so etwas in der Art“. Das Ergebnis erscheint am 15. September 2017, „Concrete And Gold“ ist das neunte Studioalbum der FOO FIGHTERS.

Zum Vorabsong „Run“ gibt es hier ein Video:

FOO FIGHTERS „Run“ Video bei YouTube.

Die Tracklist von „Concrete And Gold”

01. „T-Shirt”

02. „Run”

03. „Make It Right”

04. „The Sky Is A Neighborhood”

05. „La Dee Da”

06. „Dirty Water”

07. „Arrows”

08. „Happy Ever After (Zero Hour)”

09. „Sunday Rain”

10. „The Line”

11. „Concrete and Gold”

„Concrete and Gold” wurden von den FOO FIGHTERS geschrieben und eingespielt, produziert von Greg Kurstin und den FOO FIGHTERS und gemischt von Darrell Thorp. Die Band besteht aus Dave Grohl, Taylor Hawkins, Nate Mendel, Chris Shiflett, Pat Smear und Rami Jaffee.