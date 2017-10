FIRESPAWN: Video zu „Full Of Hate“

So sieht’s also im Proberaum von FIRESPAWN aus… Die Band hat ein neues Video veröffentlicht, den Clip kannst du hier ansehen:

FIRESPAWN „Full Of Hate“ Video bei YouTube.

Der Song ist vom aktuellen Album „The Reprobate„, es ist Ende April 2017 erscheinen. Zu FIRESPAWN gehören LG Petrov, Victor Brandt (beide ENTOMBED A.D.), Fredrik Folkare (UNLEASHED, ex-NECROPHOBIC), A. Impaler (NECROPHOBIC, NAGLFAR) und Matte Modin (RAISED FIST, ex-DARK FUNERAL)

FIRESPAWN „The Reprobate“ Tracklist

01. Serpent Of The Ocean

02. Blood Eagle bei YouTube.

03. Full Of Hate bei YouTube.

04. Damnatio Ad Bestias

05. Death By Impalement bei YouTube.

06. Generals Creed

07. The Whitechapel Murderer

08. A Patient Wolf

09. The Reprobate

10. Nightwalkers