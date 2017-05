EXPULSION: Projekt von REPULSION- & EXHUMED-Musikern

EXPULSION sind ein Crust/Death Metal-Projekt von Gitarrist Matt Olivo (REPULSION), Sänger Matt Harvey (EXHUMED, GRUESOME), Drummer Danny Walker (INTRONAUT, EXHUMED, PHOBIA) und Bassist Menno Verbaten (LIGHTNING SWORDS OF DEATH).

Die Band hat jetzt einen Plattenvertrag bei Relapse Records unterschrieben, ihr Debütalum „Nightmare Future“ erscheint am 14. Juli 2017.

Hier gibt es einen Song zum Reinhören:

EXPULSION „Altar Of Slaughter“ bei YouTube.



Tracklist von „Nightmare Future“

1. Total Human Genocide

2. Altar Of Slaughter

3. Mask Of Fear

4. Nightmare Future

5. Funeral Bells

6. Compulsions

7. Comatose