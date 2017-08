EXHUMED: erster Song vom neuen Album „Death Revenge“

EXHUMED veröffentlichen am 13. Oktober 2017 ihr neues Studioalbum „Death Revenge“ via Relapse Records. Einen Trailer und einen kompletten Song gibt’s schon im Netz:

EXHUMED „Defenders Of The Grave“ bei YouTube.

EXHUMED „Death Revenge“ Trailer bei YouTube.

„Death Revenge“ wird ein Death Metal-Konzeptalbum

Gitarrist und Sänger Matt Harvey sagt über das Album: „Wir sind seit 1. April mit Jarrett Pritchard im Studio – dies ist kein Aprilscherz! Unser 2011er Album ‚All Guts, No Glory‘ war eine straights Geschwindigkeitsatacke, „Necrocracy“ von 2013 konzentrierte sich etwas mehr auf den Groove und beinhaltete einige gemäßigte Parts. Das neue Album wird viel düsterer. Es ist unser erstes Konzept-Album, also erwartet einen neuen Dreh: Ein wenig 80er Death Metal, Grindcore, Crossover und Crust sowie ein par gut versteckte Hall And Oates Rip-offs.“

Übrigens: Alle bislang erschienen EXHUMED-Album gibt’s hier als Stream:

EXHUMED bei Bandcamp