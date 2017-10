EVERGREY: Re-Release von „The Dark Discovery“ & „Solitude, Dominance, Tragedy“

EVERGREY veröffentlichen die Alben „The Dark Discovery“ von 1998 und „Solitude, Dominance, Tragedy“ von 1999 in einer Neuauflage.

Die Re-Releases kommen via AFM Records am 24. November 2017 als Digipak CD und erstmals auf Vinyl.

Beide Alben haben ein neues Coverartwork, einen Bonustrack und wurden von Jacob Hansen remastert.

“The Dark Discovery” Re-Release

Digipak, clear Vinyl (ltd. auf 100 Stück), goldenes Vinyl (ltd. auf 250 Stück), clear green Vinyl (ltd. auf 250 Stück)

01. Blackened Dawn

02. December 26th

03. Dark Discovery

04. As Light Is Our Darkness

05. Beyond Salvation

06. Closed Eyes

07. Trust And Betrayal

08. Shadowed

09. When The River Calls

10. For Every Tear That Falls

11. To Hope Is To Fear

12. Closed Eyes (Demo Version)

“Solitude, Dominance, Tragedy” Re-Release

Digipak, clear Vinyl (ltd. auf 100 Stück, AFM Shop exklusiv), silbernes Vinyl (ltd. auf 450 Stück), clear blue Vinyl (ltd. auf 450 Stück)

01. Solitude Within

02. Nosferatu

03. The Shocking Truth

04. A Scattered Me

05. She Speaks To The Dead

06. When Darkness Falls

07. Words Mean Nothing

08. Damnation

09. The Corey Curse

10. To Hope Is To Fear (Demo Version) *

* nur auf Digipak Version