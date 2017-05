Die Gothic / Doom-Death Metal-Band EVADNE hat mit „A Mother Named Death“ ihr neues Album angekündigt. Das dritte Album der Band aus Valencia wird am 26. Juni 2017 via Solitude Productions erscheinen.

Tracklist:

1. Abode of Distress

2. Scars that Bleed Again

3. Morningstar Song

4. Heirs of Sorrow

5. Colossal

6. 88:6

7. Black Womb of Light

8. The Mourn of the Oceans