EUROPE: „Walk The Earth“ – Titelsong des neuen Albums

EUROPE stellen den Titelsong ihres neuen Albums „Walk The Earth“bei YouTube vor.

„Walk The Earth“ erscheint am 20. Oktober 2017 als CD, als CD/DVD-Set und als LP. Im November sind EUROPE auf Tour, bislang gibt es aber noch keine Konzerttermine in Deutschland.

EUROPE „Walk The Earth“ Tracklist

1. Walk The Earth (Audio bei YouTube)

2. The Siege

3. Kingdom United

4. Pictures

5. Election Day

6. Wolves

7. GTO

8. Haze

9. Whenever You’re Ready

10. Turn To Dust

EUROPE „Walk The Earth World“ Tour Daten (erste bestätigte Termine)

17 Nov 2017 Barclaycard Arena, Birmingham UK*

18 Nov Manchester Arena, Manchester UK*

20 Nov Motorpoint Arena, Cardiff UK*

22 Nov The SSE Hydro, Glasgow UK*

23 Nov The o2 Arena, London UK*

27 Nov Stadhalle D, Vienna, Austria (mit ALICE COOPER)

29 Nov Alcatraz, Milan, Italy

1 Dez Ice Stadium, Banska Bystrica, Slovakia

5 Dez Idun Teatern, Umea, Sweden

6 Dez Annexet, Stockholm, Sweden

7 Dez Lisebergshallen, Gothenburg, Sweden