Die Power Metal-Band ETERNAL FLIGHT hat mit „Poison“ einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album „Retrofuture“ veröffentlicht. Das vierte Album der Franzosen wurde von Gérard Fois produziert und wird am 17. November 2017 via Massacre Records erscheinen.

ETERNAL FLIGHT „Retrofuture“-Tracklist:

1. Ante-dote

2. Poison

3. The Journey

4. Retrofuture

5. Nightmare King II

6. Machine God

7. Routine of Darkness

8. Sinner

9. Danger Calling

10. Succubus

11. Labyrinth

12. Pandora´s Box

13. Angels of Violence