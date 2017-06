Die Black Metal-Band ESOCTRILIHUM hat mit „Mystic Echo From A Funeral Dimension“ ihr kommendes Album angekündigt. Das Debütalbum des französischen Solo-Künstlers Asthâghul wird am 28. Juli 2017 via I, Voidhanger Records erscheinen.

Tracklist:

1. Ancient Ceremony From Astral Land (8:53)

2. Following The Mystical Light Of The Shadow Forest (9:07)

3. Prayer Of The Lamented Souls (2:47)

4. Infernus Spiritas (9:05)

5. Shtalosoth (9:36)

6. BltQb (Black Collapse) (9:13)

7. Mighty Darkness (8:56)