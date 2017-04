Die Thrash Metal-Band ERUPTION hat mit „Sanity Ascend“ und „Drones“ zwei Tracks ihres kommenden Albums „Cloaks of Oblivion“ zur Verfügung gestellt. Das dritte Album der Slowenen wurde von Simon Jovanovic produziert und wird am 2. Mai via Xtreem Music erscheinen.

ERUPTION „Cloaks of Oblivion“ bei Bandcamp