ENSLAVED: neues Album „E“

ENSLAVED stellen einen Song vom kommenden Album „E“ vor:

ENSLAVED „Storm Son“ Video bei YouTube.

„E“ erscheint am 13. Oktober 2017 via Nuclear Blast . Auf dem Album ist zum ersten Mal der neuernKeyboarder und Sänger Håkon Vinje zu hören.

Tracklist „E“ von ENSLAVED

01. Storm Son (10:54)

02. The River’s Mouth (5:12)

03. Sacred Horse (8:12)

04. Axis Of The Worlds (7:49)

05. Feathers Of Eolh (8:06)

06. Hiindsiight (9:32)

Bonus track available on the digipak:

07. Djupet (7:39)

08. What Else Is There? (Röyksopp-Cover) (4:44)

Tourdaten ENSLAVED

10.11.17 Hamburg – Logo

11.11.17 Berlin – Nuke

12.11.17 Köln – Underground

01.12.17 CH-Pratteln – Z7

02.12.17 Frankfurt – Das Bett