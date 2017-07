ENSLAVED arbeiten an ihrem 14. Studioalbum – für die Aufnahmen war die Band im Duper & Solslottet Studio in Bergen, Norwegen. Mix und Mastering übernahm Jens Bogren im Fascination Street Studios in Örebro, Schweden.

Wann das Album erscheint ist noch nicht bekannt, mehr Infos zur neuen Platte wollen ENSLAVED im August veröffentlichen.