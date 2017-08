Die Death Metal-Band ENDSEEKER hat mit „Possessed By The Flame“ einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album „Flesh Hammer Prophecy“ veröffentlicht. Das erste Album der seit 2014 bestehenden Band aus Hamburg, die sich u.a. aus Ex-MEPHISTOPHELES und Ex-DARK AGE-Musiker rekrutiert, wird am 20. Oktober 2017 via F.D.A. Records erscheinen.

ENDSEEKER „Possessed By The Flame“ bei YouTube