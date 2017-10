Die Thrash / Death Metal-Band ENDLESS CHAOS hat mit „Paths To Contentment“ den Titeltrack ihres kommenden Albums veröffentlicht. Das nach der EP „Rejected Atrocity“ (2014) erste Album der Kanadier wird am 10. Oktober 2017 erscheinen.

ENDLESS CHAOS „Paths To Contentment“ Tracklist:

1. From Beyond

2. Viper

3. Stack Their Heads

4. Traumatized

5. Paths to Contentment

6. Condemned to the Pit

7. Jackal

8. Cannibalistic Voyage