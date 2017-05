END OF GREEN: neues Album „Void Estate“

Die Dark Rocker END OF GREEN werden ihr neues, nunmehr neuntes Album am 18. August über Napalm Records veröffentlichen. „Void Estate“ erscheint als Digipack inklusive DVD, als Doppel-LP sowie als Download. Die DVD des Digipack enthält eine Live „Darkoustic Show“ im PBHC Berlin.

Einen kurzen Teaser kann man sich bereits anschauen, im Oktober geht die Band auf Tour.

END OF GREEN: Teaser zu „Void Estate“ bei youtube

Tourdaten bei vampster: END OF GREEN

Hier die Tracklist zum neuen Album:

1. Send In The Clowns

2. Dark Side Of The Sun

3. The Door

4. Head Down

5. Crossroads

6. The Unseen

7. Dressed In Black Again

8. Mollodrome

9. Worn And Torn

10. City Of Broken Thoughts

11. Like A Stranger

12. Leave This Town (Bonus Track)