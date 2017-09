Die dänische Heavy / Speed Metal-Band ENCYRCLE hat mit „Burning Child“ ihre kommende EP angekündigt. Die EP folgt dem selbstbetitelten Debütalbum „Encyrcle“ (2015) nach und wird am 29. September 2017 via Unspeakable Axe Records erscheinen.

ENCYRCLE „Burning Child“ Tracklist:

1. Delight of Evil

2. Only Through Death

3. Burning Child

4. Strange Days (THE DOORS-Cover)