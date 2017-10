Die Gothic Metal-Band EMBER SEA hat mit „The Ones“ einen weiteren Video-Clip zu ihrem aktuellen Album „How to Tame a Heart“ veröffentlicht. Das zweite Album der Band aus Hannover rund um die beiden ehemaligen HUMAN FORTRESS-Musiker Dirk Marquardt und Pablo J. Tammen ist am 4. August 2017 via 7hard Records erschienen.

EMBER SEA „How to Tame a Heart“ Tracklist:

1. To Atlantis

2. In Temptation

3. Oasis

4. Your Love

5. Dance of Pan

6. Portrait Enemy

7. Heather

8. Hollow

9. The Ones

10. Dawning