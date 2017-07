Die Thrash Metal-Band ELECTRIC HELLRIDE stellt einen Song vom kommenden Album „Praedam“ vor:

ELECTRIC HELLRIDE „By The Roots“ Video bei YouTube.

„Praedam“ ist das zweite Album der Dänen und erscheint am 15. September 2017 via Elhell Records.

Tracklist von „Praedam“

1. Homicidium

2. Netherworld

3. Access Manifesto

4. By The Roots

5. The Ghost Army

6. Death Zone

7. Bite The Prey

8. The Referal Mindset

9. King of Suffering