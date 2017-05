EARACHE: Buch-CD-Set „Adapt Or Die – 30 Shades Of Noise“ zum 30jährigen Bestehen

EARACHE RECORDS werden 2017 stolze 30 Jahre alt. Zum Jubiläum des Labels erscheint Ende September das englischsprachiges Hardcoverbuch „Adapt Or Die – 30 Shades Of Noise“, das auf 92 Seiten die Geschichte des britischen Labels erzählt. Zum Set gehören auch vier CDs mit Songs von EARACHE-Bands aus drei Dekaden.

Die Tracklists:

Disc 1:

1. Napalm Death – Scum

2. Morbid Angel – Maze Of Torment

3. Carcass – Pyosisified (Rotten to the Gore)

4. Bolt Thrower – Drowned In Torment

5. Terrorizer – Dead Shall Rise

6. Filthy Christians – The Scene

7. OLD – Old Ladies Always Break Their Hips

8. Godflesh – Like Rats

9. Entombed – Drowned

10. Cathedral – Ebony Tears

11. Heresy – Nausea

12. Intense Degree – Skate-Bored

13. Lawnmower Deth – Seventh Church Of The Apocalyptic Lawnmower

14. Fudge Tunnel – Soap And Water

15. Unseen Terror – Burned Beyond Recognition

16. Massacre – Corpsegrinder

17. Hellbastard – Justly Executed

18. Nocturnus – Droid Sector

Disc 2:

1. Entombed – Stranger Aeons

2. Carcass – Heartwork

3. Morbid Angel – Day Of Suffering

4. Napalm Death – Mass Appeal Madness

5. Bolt Thrower – Spearhead

6. Godflesh – Crush My Soul

7. Extreme Noise Terror – Murder

8. Brutal Truth – ILl-Neglect

9. At The Gates – Suicide Nation

10. Cathedral – Cosmic Funeral

11. Vektor – Pillars Of Sand

12. Sleep – Dragonaut

13. Decapitated – Spheres Of Madness

14. Hate Eternal – Dogma Condemned

15. Deicide – Homage For Satan

16. Akercocke – Leviathan

17. The Haunted – Hollow Ground

18. Municipal Waste – Headbanger Face Rip

19. Evile – Enter The Grave

20. White Wizzard – 40 Deuces

Disc 3:

1. Mortiis – Parasite God

2. Pitchshifter – Triad

3. Cult Of Luna – Leave Me Here

4. Wakrat – Sober Addiction

5. Clutch – Impetus

6. Scorn – Days Passed

7. Dub War – Enemy Maker

8. Pulkas – Loaded

9. Dillinger Escape Plan – I Love Secret Agents

10. The Browning – Standing On The Edge

11. Woods Of Ypres – Traveling Alone

12. Kagoule – Glue

13. Janus Stark – Every Little Thing Counts

14. Linea 77 – Ketchup Suicide

15. Beecher – I Won’t Miss Or Be Missed

16. Ephel Duath – The Passage

Disc 4:

1. Rival Sons – Pressure And Time

2. The Temperance Movement – Only Friend

3. Blackberry Smoke – Shakin‘ Hands With The Holy Ghost

4. The White Buffalo – Modern Times

5. Danny Worsnop – Anyone But Me

6. Biters – Restless Hearts

7. Massive – Hollywood

8. The Temperance Movement – Three Bulleits

9. Rival Sons – Electric Man

10. Blackberry Smoke – Waiting For The Thunder

11. Biters – Stone Cold Love

12. The White Buffalo – I Got You

13. Danny Worsnop – Mexico

​14. Massive – Made Of Stone