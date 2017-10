EAGLES: Jubiläumsedition von „Hotel California“

Die amerikanische Rockband EAGLES hat im Dezember 1976 ihr erfolgreichstes Album „Hotel California“ veröffentlicht. Es zählt zu den meistverkauften Alben aller Zeiten. Am 24. November 2017 erscheint nun die „40th Anniversary Deluxe Edition“ des Albumklassikers über Rhino Records/Warner Music.

Wie von solchen Editionen gewohnt erscheint das Album remastered und es gibt eine zweite CD mit zehn bisher unveröffentlichten Liveaufnahmen, die im Los Angeles Forum im Oktober 1976 an drei Abenden mitgeschnitten wurden.

EAGLES´ „Hotel California“ remastered mit Live-Songs als „Deluxe Edition“

Die Deluxe-Edition erscheint in einem 28×28 cm großen, gebundenen Buch und enthält seltene und nie gezeigte Fotos aus jenen Jahren, ein repliziertes Tourbuch und ein Poster in der Größe von ca. 28x56cm. Die Blu-ray Audio-Disc enthält den 5.1 Surround Sound Mix, der 2001 auf DVD-A erschien, und einen hochaufgelösten 192Khz/24-Bit Stereomix.

Neben dieser 2CD/Blu-ray Audio „Deluxe“ Auflage gibt es den Re-Release auch als 2-CD Expanded Edition, Einfach-CD mit dem remasterten Originalalbum sowie als Download und Stream.

Im vergangenen Sommer hat sich die Band reformiert, einmal mehr von Country-Superstar Vince Gill und von Deacon Frey unterstützt, dem Sohn des im Januar 2016 verstorbenen Gründungsmitglieds Glenn Frey.

Die Tracklist der Deluxe-Edition von „Hotel California“:

CD 1: Original Album

1. Hotel California

2. New Kid In Town

3. Life In The Fast Lane

4. Wasted Time

5. Wasted Time (Reprise)

6. Victim Of Love

7. Pretty Maids All In A Row

8. Try And Love Again

9. The Last Resort

CD 2: Live At The Los Angeles Forum (October 1976)

1. Take It Easy

2. Take It To The Limit

3. New Kid In Town

4. James Dean

5. Good Day In Hell

6. Witchy Woman

7. Funk #49

8. One Of These Nights

9. Hotel California

10. Already Gone

Blu-ray Audio

Dolby Digital 5.1 Surround Sound

Advanced Resolution Multi-Channel Surround Sound (96 KHz/24-Bit)

Advanced Resolution Stereo (192 KHz/24-Bit)

Das 40th Anniversary Deluxe Edition Box Set enthält:

– CD 1- Hotel California remastered

– CD 2- Live at The Forum Oct 19 – 22, 1976

– Blu Ray Hotel California 5.1 & Hi Res Mixes (audio only)

– Solander Style Box

– 44-page Case Bound Book

– 24-page 11″ x 11″ Reprint of the Tour Book

– 3 x 11″ x 22″ (folded in half) posters (Norman Seef, Pete Frame Family Tree and Tour Poster)

– 11″ x 11″ 4/0 backer card