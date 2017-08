Die Post-Black / Doom Metal-Band DYMNA LOTVA hat ihre aktuelle EP „Wormwood“ als Stream zur Verfügung gestellt. Die dem Debütalbum „The Land under the Black Wings: Swamp“ folgende EP macht den Bau vom Nuklearkraftwerk Tschernobyl zum Thema und ist am 15. August 2017 erschienen.

DYMNA LOTVA „Wormwood“ bei Bandcamp