DYING FETUS: erster Song von „Wrong One To Fuck With“

Am 23. Juni 2017 kommt das neue DYING FETUS-Album „Wrong One To Fuck With“ raus. Jetzt gibt es einen ersten Song daraus im Netz:

DYING FETUS „Fixated On Devastation“ Video bei YouTube.



Die Erstauflage erscheint als Digipak mit dem Bonussong „Induce Terror“. Einen 30-Sekunden-Teaser zum Album gibt’s hier:

DYING FETUS „Wrong One To Fuck With“ Albumteaser bei YouTube.

Im April 2017 sind DYING FETUS mit HATEBEED auf Tour:

Apr 12 – Koln, DE – Essigfabrik

Apr 13 – Magdeburg, DE – Factory

Apr 15 – Berlin, DE – Astra

Apr 17 – Solothurn, CH – Kofmehl

Apr 18 – Saarbrucken, DE – Garage

Apr 19 – Nürnberg, DE – Hirsch

Apr 20 – München, DE – Backstag

Apr 22 – Innsbruck, AT – Hafen

Apr 23 – Lindau, DE – Club Vaudeville

Apr 26 – Münster, DE – Sputnikhalle