Die Black / Death Metal-Band DUNKELNACHT hat mit „God to Gold“ einen Video-Clip zu ihrer aktuellen EP „Ritualz of the Occult“ veröffentlicht. Weiterhin haben die Franzosen rund um Gitarrist Heimdall (GHUSA) mit „Anthropocenia“ eine weitere EP angekündigt, die im September erscheinen soll.

DUNKELNACHT „God to Gold“ bei YouTube