Die Black / Death Metal-Band DUNKELNACHT hat mit „Anthropocenia“ ihre kommende EP angekündigt. Die anstehende EP der Franzosen folgt der vorjährigen EP „Ritualz of the Occult“ und wird am 15. September 2017 via Wormholedeath / The Orchard erscheinen. Mit „Ikonoklazt“ gibt es auch schon einen ersten Track zum Antesten.

DUNKELNACHT „Ikonoklazt“ bei YouTube