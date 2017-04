DUEL: neues Album "Witchbanger" im Stream

DUEL, die Stoner Rock Truppe um die beiden ex-SCORPION CHILD-Musiker Tom Frank und Shaun Avants, haben ihr neues Album „Witchbanger“ benannt. Es erscheint am 28. April 2017 via Heavy Psych/Cargo. Alle Songs daraus kannst du hier anhören:

DUEL „Witchbanger“ Albumstream bei decibelmagazine.com.

