Die Atmospheric Death / Doom Metal-Band DRUG HONKEY hat mit „Sickening Wasteoid“ einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album „Cloak of Skies“ veröffentlicht. Das fünfte Album der Band aus Chicago wird am 5. Mai 2017 via Transcending Obscurity Records erscheinen.

