DR. LIVING DEAD!: “Cosmic Conqueror” – neues Album & Tour

DR. LIVING DEAD! stellen ihr neues Album “Cosmic Conqueror” vor: Den Titelsong “Cosmic Conqueror” gibt’s schon heute, gut drei Wochen vor der Albumveröffentlichung, im Netz.

Auf dem Album sind 11 Songs mit insgesamt 41 Minuten Spielzeit zu hören, “Cosmic Conqueror” erscheint am 27. Oktober 2017 via Century Media.

Aufgenommen wurde es im Studio Rovljud in Örebro, Schweden, die Produzenten waren Martin Jacobsson und Anders Alexandersson, das Mastering kommt aus dem Fascination Street von Tony Lindgren.

Anfang 2018 sind DR. LIVING DEAD auf Tour und geben auch Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

DR. LIVING DEAD „Cosmic Conqueror“ Tracklist

Coffin crusher

Can’t kill the dead

The summoning

Terror vision

Cosmic conqueror (Audio bei YouTube)

Disease to exist

Into the eye

Survival denied

Moment of clarity

Infiltrator/exterminator

Cyber crime

DR. LIVING DEAD! + Supports: INFILTRATING EUROPE 2018

25.01.2018 (DE) BERLIN / Musik und Frieden (black room)

26.01.2018 (DE) HAMBURG / Hafenklang

28.01.2018 (DE) HANNOVER / Mephisto

29.01.2018 (DE) WIESBADEN / Schlachthof

03.02.2018 (DE) LINGEN / Alte Schlachthof

05.02.2018 (CH) ZURICH / Werk 21

06.02.2018 (DE) MUNICH / Backstage

07.02.2018 (AT) VIENNA / Viper Room

10.02.2018 (DE) LÜNEN / Lükaz

11.02.2018 (DE) STUTTGART / Kellerclub