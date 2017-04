Die niederländische Thrash Metal-Band DISTILLATOR stellt Songs vom kommenden Album „Summoning The Malicious“ vor:

DISTILLATOR „Summoning The Malicious“ Video bei YouTube.

DISTILLATOR „Mechanized Existence“ bei YouTube.

DISTILLATOR „Estates Of The Realm“ bei YouTube.

„Summoning The Malicious“ erscheint am 1. Mai 2017 via Empire Records.