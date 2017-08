DIMMAN stellen einen Song von ihrer EP „Guide My Fury“ vor (und der ist weitaus besser, als es das Plattencover von „Guide My Fury“ vermuten lässt.)

DIMMAN „Pitch-Black Morning“ bei YouTube.

„Guide My Fury“ erscheint am 25. August 2017 via Inverse Records .

Tracklist „Guide My Fury“

I. Guide My Fury

II. Harbinger

III. My Head, My Prison

IV. Pitch-Black Morning

V. My Head, My Prison (Orchestral Version)