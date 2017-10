Die Melodic Death Metal-Band DEUS EX MACHINA hat mit „Shadows From The Past“ einen Video-Clip zu ihrem aktuellen Album „A New World to Come“ veröfentlicht. Das Debütalbum der Genfer Band ist am 27. April 2017 erschienen.

DEUS EX MACHINA „A New World to Come“-Teaser bei YouTube

DEUS EX MACHINA „A New World to Come“ Tracklist:

1. A New World to Come

2. Home

3. Unfaithful Whispers

4. Human Savior

5. Chrysalis

6. Dualism

7. My Lament (Before the Disaster)

8. Shadows from the Past

9. Born