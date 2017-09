DESTRUCTION: haben für „Thrash Anthems II“ alte Songs neu eingespielt

Alte Songs neu aufgenommen: DESTRUCTION haben in ihrer Verganagenheit gewühlt und veröffentlichen am 10. November 2017 das Album „Thrash Anthems Ii“ mit elf Neueinspielungen alter Tracks, als Bonus gibt es eine Coverversion von DEAD KENNEDYS‚ „Holiday In Kambodia“.

Finanziert wurde „Thrash ANTHEMS II“ über Crowdfunding via Pledge Music, 2007 haben DESTRUCTION „Thrash Anthems I“ unters Volk gebracht, auf diesem Album sind ebenfalls Neuaufnahmen alter Songs sowie zwei Bonustracks zu hören.

DESTRUCTION „Thrash Anthems II“ Tracklist

01. Confused Mind

02. Black Mass

03. Frontbeast

04. Dissatisfied Existence

05. United By Hatred

06. The Ritual

07. Black Death

08. Antichrist

09. Confound Games

10. Rippin’ You Off Blind

11. Satan’s Vengeance

Bonus:

12. Holiday In Cambodia