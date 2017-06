Die Funeral Doom Metal-Band DESCEND INTO DESPAIR hat mit „Alone with My Thoughts“ ein Lyric-Video zu ihrem kommenden Album „Synaptic Veil“ veröffentlicht. Das zweite Album der Rumänen wurde von Daniel Neagoe (EYE OF SOLITUDE) gemixt und gemastert und wird am 5. Juni 2017 via Loud Rage Music erscheinen.

DESCEND INTO DESPAIR „Alone with My Thoughts“ bei YouTube