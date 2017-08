Die Black Metal-Band DER WEG EINER FREIHEIT hat ihr aktuelles Album „Finisterre“ als Stream zur Verfügung gestellt. Das vierte Album der Bayern wurde in den Ghost City Recordings Studios in Rottenbach aufgenommen und ist am 25. August 2017 via Season of Mist erschienen.

DER WEG EINER FREIHEIT „Finisterre“ bei YouTube