DENY THE URGE: neues Album mit VADER-Schlagzeuger und Dan Seagrave-Cover

DENY THE URGE sind wieder da. Die deutsche Death Metal-Band veröffentlicht am 1. August 2017 ihr neues Album „As Darkness Falls“ via G.U.C. Für die Platte gab’s namhafte Unterstützung: VADER-Drummer James Stewart sitzt am Schlagzeug, das Coverartwork ist von Dan Seagrave.

Den Titeltrack kannst du hier anhören:

DENY THE URGE „As Darkness Falls“ bei YouTube.

Die Tracklist von „As Darkness Falls“

1. Intro

2. As Darkness Falls

3. Loophole

4. Altar Of Addiction

5. All Or None

6. On The Surface

7. Infected Curses

8. Voices

9. Perfect Disguise

10. Vatermoran (instr.)

11. Medusa

12. The Processing (instr.)

13. Separated Flesh

Line-up:

Henrik Osterloh : Guitars/Vox

Max Hunger : Guitars (+ Bass on the album)

James Stewart (VADER) : Drums