Am 28. April 2017 erscheint das DEGRADEAD-ALbum „Live At Wacken“ als Digitalrelease. Hier geht’s zum Teaser und zum kompletten Mitschnittt als Video :

DEGRADEAD „Live At Wacken“ Teaser bei YouTube.

DEGRADEAD „Live At Wacken“ kompletter Mitschnitt bei YouTube.

Die Tracklist:

1. Achieve the Sky

2. Take Control

3. For Better or Worse

4. The Monster Within

5. V.X.R.

6. Burned

7. Dream

8. No One Prevail

9. Wake the Storm

10. Human Nature