Die Death Metal-Band DECAPITATED hat mit „Never“ einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album „Anticult“ veröffentlicht. Das siebte Abum der Polen wird am 7. Juli 2017 via Nuclear Blast erscheinen. Mit „Earth Scar“ gibt es nun auch einen weiteren Video-Clip.

DECAPITATED „Earth Scar“ bei YouTube

DECAPITATED „Never“ bei YouTube

Tracklist:

1. Impulse

2. Deathvaluation

3. Kill the Cult

4. One Eyed Nation

5. Anger Line

6. Earth Scar

7. Never

8. Amen