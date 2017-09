Die Gothic Metal-Band DEATHTINY hat mit „Come To Life“ den Titeltrack ihres kommenden Albums veröffentlicht. Das nach „…in the Dusk“ (2005) und „In Creeps Clothing“ (2014) dritte Album des Quintetts aus Sulz am Neckar wird am 22. September 2017 via STF Records erscheinen.

DEATHTINY „Come To Life“ bei YouTube

Tracklist:

1. Path No. 8

2. Come to Life

3. I Decide

4. Left In Mud

5. Wearing Death

6. Time is Now

7. Cold Light

8. The Wall

9. The Awakening

10. Distant Fire

11. Prescribed Mind Decay