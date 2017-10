Die Black Metal-Band DEATHCULT hat mit „Ascension Rite“ einen ersten Track ihres kommenden Albums „Cult of the Goat“ veröffentlicht. Das nach „Cult of the Dragon“ (2007) zweite Album des norwegischen Trios rund um Hoest (TAAKE) wird am 15. Dezember 2017 via Soulseller Records erscheinen.

DEATHCULT „Cult of the Goat“ Tracklist:

01. Climax of the Unclean

02. Man versus Beast

03. The Oath

04. Bloodstained Ritual

05. Ascension Rite

06. Devilgoat

07. Laudate Hircum