DEATH ALLEY veröffentlichen ihr nächstes Album Anfang 2018. Die Band um ex-THE DEVIL’S BLOOD-Gitarrist Oeds Beydals, ex-IN SOLITUDE-Drummer Uno Bruniusson, Bassist Sander Bus und Sänger Douwe Truijens bringt die neue Platte via Century Media raus, der Plattenvertrag wurde vor kurzem unterzeichnet.

Einen Song neuen Song der Psychedelic Rock-Band gibt’s schon jetzt:

DEATH ALLEY „The Sewage, Pt1“ bei YouTube.