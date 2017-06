DEADSMOKE veröffentlichen am 29. September 2017 ihr neues Album „Mountain Legacy“. Auf der Platte ist auch der neue Keyboarder Claudio Rocchetti zu hören.

Einen Mini-Ausschnitt aus einem der neuen Songs gibt’s hier:

DEADSMOKE bei Facebook.

Die Tracklist von „Mountain Legacy“:

I. Malevolent Path

II. Endless Cave

III. Hiss Of The Witch

IV. Emperor Of Shame

V. Wolfcurse

VI. Forest Of The Damned

VII. Mountain Legacy