DAYAL PATTERSON: Black Metal-Bücher „Evolution Of The Cult“ und „The Cult Never Dies Vol.1“

Über den an das Label Prophecy Productions angeschlossenen Index Verlag erscheinen am 7. Juli die deutschen Erstauflagen der beiden Bücher „Black Metal: Evolution Of The Cult“ und „Black Metal: The Cult Never Dies Vol.1“. Autor Dayal Patterson verbindet laut Info „legendäre Fotos mit ausgedehnten Interviews, die er mit den Schlüsselfiguren der Szene führte, zu einem beispiellosen Bild eines Musikgenres, das so extrem wie wegweisend ist wie nur wenige.“

In EVOLUTION OF THE CULT beleuchtet Patterson das Genre chronologisch von Webereitern wie VENOM, MERCYFUL FATE oder CELTIC FROST über die zweite Welle mit skandinavischen Vertretern wie Mayhem, Emperor oder Dissection und die kommerzielle Hochphase Ende der 1990er (CRADLE OF FILTH, DIMMU BORGIR). Es enthält zudem PRELUDE TO THE CULT, das im Original nur als Fanzine verkaufte Vorspiel zu EVOLUTION mit weiteren exklusiven Gesprächen.

BLACK METAL: EVOLUTION OF THE CULT

Die Mythen, die Musik und ihre Macher

(Hardcover, 684 Seiten, ISBN: 978-393687829-5)

Mehr Infos Zu „Evolution Of The Cult“ bei Prophecy Production

Dayal Patterson beschäftigt sich auch mit aktuellen Strömungen (Blackgaze, Suicidal Black Metal). Letzteren widmet sich der Autor in THE CULT NEVER DIES VOL. 1 konzentriert, indem er lokale Szenen (z.B. Polen) behandelt und auch eher obskure Underground-Bands zu Wort kommen lässt.

BLACK METAL: THE CULT NEVER DIES VOL. 1

Archaische Hoheit und ungestüme Brutalität

(Hardcover, 382 Seiten, ISBN: 978-393687830-1)

Mehr Infos zu „The Cult Never Dies Vol.1“ bei Prophecy Production