DAVID GILMOUR: Video aus „Live At Pompeii“

„Live At Pompeii“, klar, PINK FLOYD! Im Juli 2016 spielte DAVID GILMOUR wieder dort zwei Shows, 45 Jahre nach dem bekannten PINK FLOYD-Konzert. Jetzt gibt es den ersten kompletten Song der Shows zu sehen, „Rattle That Lock“ ist der Titeltrack von GILMOUR´s letztem Soloalbum von 2015.

DAVID GILMOUR: Video zu „Rattle That Lock (Live At Pompeii 2016)“ bei youtube

Der Konzertmitschnitt „Live At Pompeii“ enthält 21 Songs und erscheint am 29.09. über Columbia/Sony Music in verschiedenen Versionen: Doppel-CD (mit 21 Tracks), Blu-Ray, Doppel-DVD, Blu-ray + CD Deluxe Edition Boxset (2 CDs und 2 Blu-rays), Vierfach-Vinyl und als Download.

Die Tracklist der CD-Version:

CD 1:1. 5 A.M.

2. Rattle That Lock

3. Faces Of Stone

4. What Do You Want From Me

5. The Blue

6. The Great Gig In The Sky

7. A Boat Lies Waiting

8. Wish You Were Here

9. Money

10. In Any Tongue

11. High Hopes

12. One Of These Days

CD 2:

1. Shine On You Crazy Diamond

2. Fat Old Sun

3. Coming Back To Life

4. On An Island

5. Today

6. Sorrow

7. Run Like Hell

8. Time / Breathe (In The Air) (reprise)

9. Comfortably Numb

Die Blu Ray bzw. DVD-Version enthält zudem die Dokumentation „Pompeii Then & Now“