DAUTHUZ: Labeldeal für „Destined For Death“-Album

Die Death Metal-Band DAUTHUZ hat einen Plattenvertrag bei Wormholedeath unterschrieben. Im Zuge dessen wird die Band aus den Niederlanden ihr Debütalbum „Destined For Death“ veröffentlichen, welches am 24. November 2017 erscheinen wird. Mit „Dying Breed“ gibt es zudem auch einen Video-Clip vom Album, bei dem im Übrigen Marloes Voskuil (IZEGRIM) mitwirkt.

DAUTHUZ „Destined For Death“ Tracklist:

1 Destined For Death

2 The Hunt

3 Dying Breed (Feat. Marloes Voskuil)

4 Made In Blood

5 Honoured To Serve

6 Killing In The Woods

7 Killed In The Woods

8 Tormentor

9 Deep Inside Your Soul

10 Warmaster