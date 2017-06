Die Dark / Doom / Black Metal-Band DARKFLIGHT hat mit „Crushed“ ein Lyric-Video zu ihrem kommenden Album „The Hereafter“ veröffentlicht. Das vierte Album der Bulgaren wartet mit Gast-Beiträgen von Steve Cannon (Ex-HALLOWS EVE) und Arsonist (ARS MORIENDI) auf und wird am 22. Juni 2017 via Black Plague Records erscheinen.

DARKFLIGHT „Crushed“ bei YouTube