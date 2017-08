Die Melodic Death / Thrash Metal-Band DARKFALL hat mit „Ride Through The Sky“ einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album „At The End Of Times“ veröffentlicht. Das (erst) zweite Album der seit über zwanzig Jahren aktiven Band aus Graz wird am 8. September 2017 via MDD Records erscheinen.

DARKFALL „Ride Through The Sky“ bei YouTube