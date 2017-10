DARK SARAH: Video-Clip zu „Trespasser“

Die Symphonic Metal-Band DARK SARAH hat mit „Trespasser“ einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album „The Golden Moth“ veröffentlicht. Mit von der Partie bei diesem Song ist Juha-Pekka Leppäluoto (RASKASTA JOULUA, Ex-CHARON), der Bandleaderin Heidi Parviainen (Ex-AMBERIAN DAWN) gesanglich unterstützt. Das nach „Behind The Black Veil“ und „The Puzzle“ dritte Album der Finnen wird die Album-Trilogie „The Chronicles“ beschließen. Das Album, das durch einen Crowd-Funding-Kampagne finanziert werden soll, wird voraussichtlich im Mai 2018 erscheinen.

DARK SARAH „Trespasser“ bei YouTube