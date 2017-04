DANZIG: erster Song von „Black Laden Crown“

Vom neuen DANZIG-Album „Black Laden Crown“ gibt’s jetzt einen ersten Song im Netz:

DANZIG „Devil in Hwy 9“ bei YouTube.



„Black Laden Crown“ soll am 15 Mai 2017 veröffentlicht werden.

Darauf zu hören sind die ersten neuen Songs seit 2010, hier ist die Tracklist:

01. Black Laden Crown

02. Eyes Ripping Fire

03. Devil On Hwy 9

04. Last Ride

05. The Witching Hour

06. But A Nightmare

07. Skulls & Daisies

09. Blackness Falls

09. Pull The Sun

Teilen macht Freude: