DAMNATION DEFACED: neues Konzeptalbum „Invader From Beyond“

Death Metal mit Konzept: DAMNATION DEFACED stellen den Titelsong ihres kommenden Albums „Invader From Beyond“ mit einem Studiovideo vor:

DAMNATION DEFACED „Invader From Beyond“ Video bei YouTube.

„Invader From Beyond“ erscheint am 6. Oktober 2017.

Die Story hinter dem Album: Der durch chemische Angriffe unbewohnbar gemachte Planet Niom zwang seine Bewohner, die Darnoc, zur Flucht. Die nahezu ausweglose Suche nach einem neuen bewohnbaren Planeten brachte sie dazu, ihr Bewusstsein in den Computer eines Schiffes zu transferieren. „’Invader From Beyond“‘ erzählt die Geschichte der Darnoc-Pilotin Daza Znieh, die die letzte Hoffnung für das Vermächtnis von Niom darstellt.

Tracklist von „Invader From Beyond“

01. NIOM: 004D004F0049004E

02. Goddess of Machines

03. Invader From Beyond

04. Mark Of Cain

05. The Observer

06. The Key To Your Voice

07. Rendezvous With Destiny

08. All Comes To Its End

09. Back From Apathy

10. Creator’s Fall

11. Embraced By Infinity