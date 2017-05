DAGOBA: neues Album „Black Nova“

Am 25. August 2017 veröffentlichen DAGOBA ihr siebtes Album, “Black Nova”, erscheint via Century Media.



Aufgenommen wurde „Black Nova“ im Eagle Black Studio von DAGOBA Sänger/Gitarrist Shawter, Jacob Hansen kümmerte sich um den Mix und das Mastering. Das Coverartwork hat Seth Siro Anton geschaffen.

Die Tracklist von “Black Nova”:

1. Tenebra

2. Inner Sun

3. The Legacy Of Ares

4. Stone Ocean

5. The Infinite Chase

6. The Grand Emptiness

7. Lost Gravity

8. Fire Dies

9. Phoenix et Corvus

10. Vantablack