Die Black Metal-Band CTULU hat mit „Inanna“ einen Video-Clip zu ihrer aktuellen EP „Cultus in Tenebris“ veröffentlicht. Die EP folgt dem vierten Album „Ctulu“ aus dem Vorjahr nach und ist am 6. Oktober 2017 via Static Tension Recordings erschienen.

CTULU „Cultus in Tenebris“ Tracklist:

1. Bis du mein lebendiger Altar bist

2. Ctulu Fhtagn

3. Inanna (Anina Veneris)

4. Mare Belli